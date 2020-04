Mali: Isplata cele penzije i jednokratne pomoći penzionerima počinje sutra

Beta pre 1 sat

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će sutra početi isplata cele martovske penzije koja će biti uvećana za jednokratnu pomoć u iznosu od 4.000 dinara.

"Doneta je odluka da martovska penzija neće biti isplaćivana u dva dela, već ođednom i to zajedno sa obećanom pomoći", rekao je Mali, saopštilo je ministarstvo.

Mali je naveo i da je u vanrednim okolnostima republički budžet dobio novu ulogu.

"Najvažniji zadatak budžeta tokom pandemije izazvane virusom korona danas je da finansira troškove borbe za živote i zdravlje građana Srbije i mi to upravo činimo. Budžet treba da ima važnu ulogu u umanjenju ekonomskih troškova za ugrožene grupe građane i socijalno osetljive grupe ljudi", rekao je on.

Ministar je podsetio da su obezbeđeni i svi birokratski uslovi da penzije na kućne adrese stignu na vreme.

Kako je dodao, oni koji penzionerske čekove primaju preko tekućih računa, penzije će dobiti sutra, kada počinje i isplata na kućne adrese koja će trajati nekoliko narednih dana.

"Pored pozivanja banke telefonom i traženja da vam se penzija donese na kućnu adresu, postoji i mogućnost da putem ovlašćenja omogućite nekom da podigne vašu penziju. On će to uraditi u vaše ime i za vaš račun, uz posedovanje svoje i vaše lične karte. To ovlašćenje može biti napisano u slobodnoj formi i nije potrebna bilo kakva overa kod notara", pojasnio je ministar.

Mali je istakao da su se penzioneri već snašli i da njihove prinadležnosti iz banaka preuzimaju sinovi, kćeri ili bliski i dalji rođaci.

Tu su, kako je naveo, i volonterske službe pri opštinama koje su takode u službi najstarijima.

Penzije su, kako je podsetio, početkom ove godine uvećane za 5,4 odsto, a prethodno su penzioneri u novembru prošle godine dobili jednokratni iznos od po 5.000 dinara, da bi nova pomoć bila isplaćena u prvoj polovini ove godine.

"Ova mera ni na koji način ne ugrožava fiskalnu i makroekonomsku stabilnost Srbije", kazao je Mali.

Naglasio je da je Srbija "finansijski stabilna i ekonomski snažna zemlja, čak i u uslovima pandemije".

"Vlada je morala svakako da preusmerava i izdvoji dodatna sredstva iz budžeta za sprovođenje mera zdravstvene zaštite stanovništva, a u najskorije vreme krenuće sprovođenje ekonomskih mera za ublažavanje posledica u privredi", rekao je ministar finansija.

Prema njegovim rečima, ono što Srbija čini, ne radi mimo sveta, već to rade i druge države, kako bi sačuvala stanovništvo i podržala domaću privredu.

"Ako i bude povećanih troškova, deficita ili javnog duga, to neće biti u tom obimu da ugrozi fiskalnu stabilnost zemlje. Srbija ima zdrave finansije i one su u stanju da taj teret izdrže", poručio je Mali.

(Beta, 04.09.2020)