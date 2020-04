Uživo novi podaci: 1 nova žrtva korone u Srbiji! Broj zaraženih porastao za 201! Kon poručio: Mi smo dobro!

Kurir pre 1 sat

201 novi slučaj korone, još jedna žrtva muškog pola, hospitalizovano je 1.907 pacijenata, 127 na respiratoru! To su podaci saopšteni na konferenciji u 15 časova!

U Republici Srbiji je do 15 časova 9. aprila 2020. godine registrovano ukupno 2.867 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 1.586 osoba od kojih je 201 pozitivan. Hospitalizovan je 1.891 pacijent. Na respiratoru je ukupno 127 pacijenata. Do 15 časova u Republici Srbiji testirano je ukupno 12.347 osoba koja su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. U poslednja 24 časa preminula je jedna osoba muškog pola, odnosno