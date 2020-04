Predsednikov sin stabilno: Danilo se i dalje nalazi na Infektivnoj klinici radi daljeg praćenja

Večernje novosti pre 13 minuta | Novosti Online

Predsednik Vučić je sinoć svoje pratioce na Instagramu obavestio da je njegov stariji sin zaražen virusom korona

SINpredsednika Srbije Aleksandra Vučića, Danilo, je u stabilnom stanju. On je i dalje na Infektivnoj klinici u Beogradu, i njegovo stanje se prati. - Kada je sve počelo, moj Danilo mi je rekao da predaja nije opcija. Moj prvenac zaražen je korona virusom, a klinička slika mu je takva da je primljen u Infektivnu kliniku. Sine, pobedićeš to. Voli te tata, svi te volimo - naveo je Vučić. On je, inače, prethodnih dana govorio o angažovanju sina Danila i ćerke Milice