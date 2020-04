Dve osobe preminule od posledica koronavirusa u Zlatiborskom okrugu

B92 pre 0 minuta | Tanjug

U Zlatiborskom okrugu od posledica infekcije koronavirusom preminule su dve osobe, jedna muškog i jedna ženskog pola, prosečne starosti 70,5 godina.

Saopštio je Zavod za javno zdravlje Užice. Od poslednjeg izveštaja do danas testirano je još 25 osoba sa područja Zlatiborskog okruga, od kojih su četiri pozitivne na COVID-19 i to dve u Prijepolju, jedna u Požegi i do sada prvi slučaj infekcije registrovan u Arilju. Od početka epidemije do danas testirano je 335 osoba, a ukupno je potvrđeno 37 slučajeva infekcije: devet u Prijepolju, sedam u Užicu, po pet u Bajinoj Bašti i Novoj Varoši, četiri u Priboju, tri u