Najduži policijski čas danas od 17 sati do ponedeljka u pet ujutru

Do sada najduži policijski čas u Srbiji u cilju sprečavanja širenja korona virusa, počeće danas u 17 sati i trajaće do ponedeljka u 5 ujutru.

Građani stariji od 65 godina mogli su jutros, od četiri do sedam časova ujutru, da kupe neophodne namirnice u prodavnicama. S obzirom na to da je zabrana kretanja produžena, građani kućne ljubimce mogu izvesti i u subotu i u nedelju od 8 do 10 sati ujutru, kao i svakog dana između 23 sata i jedan sat posle ponoći. Šetnja može trajati 20 minuta, do 200 metara od mesta prebivališta. Bez obzira na zabranu kretanja, ukoliko građani osete bilo kakve tegobe treba da se