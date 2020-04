Zlatiborski okrug beleži 37 osoba pozitivnih na virus korona

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata

Užice – Iz Zavoda za Javno zdravlje Užice, zabeleženo je da je od poslednjeg izveštaja do danas testirano još 25 osoba sa područja Zlatiborskog okruga od kojih su četiri pozitivne na novi korona virus: dve u Prijepolju, jedna u Požegi i do sada prvi slučaj infekcije registrovan u Arilju. Od početka epidemije do danas testirano je 335 osoba a ukupno je potvrđeno 37 slučajeva infekcije novim korona virusom i to: Prijepolje – 9, Užice – 7, Bajina Bašta – 5, Nova Varoš