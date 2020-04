Danas još toplije: Temperatura do 25 stepena, u predstojećim danima prolazna promena

Telegraf pre 7 sati | Telegraf.rs/ Tanjug

Jutarnja temperatura od -2 do 10, najviša od 20 do 25 stepeni

Ujutro će biti sveže sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde je moguć i slab mraz. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 10, najviša od 20 do 25 stepeni. I u Beogradu sutra sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša oko 24 stepena. Do utorka pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 20 do 25 stepeni. U utorak prolazno naoblačenje