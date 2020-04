Konferencije U 15h od subote bez novinara, pitanja mejlom

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

Vlada Srbije saopštila je da „zbog sve veće zabrinutosti novinara, snimatelja i fotoreportera za svoje zdravlje, i nakon prigovora o ugroženosti na konferencijama za medije predsednika i članova vlade, kao i stručnjaka, od sutra za redovne konferencije za medije koje se održavaju svakoga dana u 15 časova, novinari će postavljati pitanja onlajn“.

Direktan prenos konferencija će kao i do sada raditi Radio-televizija Srbije i Novinska agencija Tanjug, precizirano je. Novinari će pitanja lekarima i stručnjacima, kako se navodi, morati da dostavljaju najkasnije do 14.30 časova na i-mejl adresu press@gov.rs. „Učinićemo sve da na konferencijama svi dobiju odgovore na pitanja pristigla do tog vremena“, navela je Vlada.