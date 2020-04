Danas sunčano i toplo, do 24 stepena

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, sa najvišom temperaturom od 20 do 24 stepena.

Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni, a jutarnja temperatura će se kretati od 2 do 9 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu će biti sunčano i toplo, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. U Beogradu jutarnja temperatura oko 9 stepeni, najviša dnevna oko 21 stepen. U nedelju i ponedeljak preovlađivaće sunčano i toplo vreme, u većini mesta sa dnevnom temperaturom