U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura biće od dva do osam stešeni, a a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura biće oko osam a najviša dnevna oko 23 stepena. U Srbiji će u ponedeljak preovlađivati sunčano i toplo vreme, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom iznad proseka, od 22 do 25 stepeni. U utorak se predviđa prolazno naoblačenje sa kišom, osetnim padom