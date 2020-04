Tri osobe preminule, 275 novih zaraženih koronavirusom

Politika pre 13 minuta

Oboleo je 441 zdravstveni radnik od kojih je 258 hospitalizovano, sa srednjom i težom kliničkom slikom, ostali su u privremenim bolnicama

U Republici Srbiji je do 15 časova 11. aprila 2020. godine registrovano ukupno 3.380 potvrđenih slučajeva kovid 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 2.159 osoba od kojih je 275 pozitivno. Hospitalizovano je 2.436 pacijenata. Na respiratoru je ukupno 145 pacijenata. Do 15 časova u Republici Srbiji testirano je ukupno 16.399 osoba koja su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. U poslednja 24 časa preminule su 3 osobe, jedna osoba muškog i