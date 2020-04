Henkok: Džonson se odmara u svojoj seoskoj rezidenciji

B92 pre 1 sat | Tanjug

Britanski premijer Boris Džonson, nakon što je danas pušten iz bolnice, odmara se u svojoj zvaničnoj rezidenciji na selu, u vili Čekers.

Izjavio je ministar zdravlja Met Henkok. On je kazao da Džonson nije dobio savet koliko dugo bi trebalo da odmara. "On se odmara. On je u Čekersu. Oduševljen sam što je izašao iz bolnice i što se oporavio", rekao je Henkok na brifingu za novinare. Henkok je poručio da vlada "savršeno efikasno" funkcioniše na osnovu strategije koju je Džonson odredio, prenosi Rojterfs. Britanski premijer je ranije danas otpušten iz bolnice, gde je bio na intenzivnoj nezi zbog korona