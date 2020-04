Japan na ivici: Preti kolaps celokupnog medicinskog sistema

B92 pre 5 minuta | Tanjug

Japanske medicinske službe upozorile su da je urgentna medicina u toj zemlji pred kolapsom zbog velikog broja obolelih od koronavirusa.

To bi moglo da dovede i do kolapsa celokupnog medicinskog sistema. U zajedničkom saopštenju japanskog Udruženja akutne medicine i Udruženja urgentne medicine ističe se da mnoge bolnice odbijaju hitne slučajeve, uključujući moždane i srčane udare i spoljne povrede. Upozorava se i na nestašice zaštitne opreme, prenosi AP. U Japanu je do sada zabeleženo 7.000 zaraženih i oko 100 smrtnih slučajeva. U toj zemlji na snazi je vanredno stanje, a vlada je pozvala ljude da