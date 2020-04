Preminulo još dvoje: U Zlatiborskom okrugu korona odnela ukupno četiri života

Kurir pre 2 sata

Od poslednjeg izveštaja do danas testirane su još 22 osobe sa područja Zlatiborskog okruga od kojih su dve pozitivne na novi korona virus (COVID-19): jedna u Bajinoj Bašti i jedna u Užicu.

Od početka epidemije do danas testirano je 400 osoba, a ukupno je potvrđeno 46 slučajeva infekcije novim korona virusom i to: Užice – 10, Prijepolje – 9, Bajina Bašta – 9, Nova Varoš – 6, Priboj – 4, Požega – 3, Čajetina – 2, Sjenica – 2 i Arilje - 1, saopšteo je jutros iz Zavoda za javno zdravlje Užice. Do sada su dva pacijenta oporavljena i otpuštena kući: jedan iz Čajetine i jedan iz Sjenice. "Na žalost, imamo dva nova smrtna slučaja u pitanju je jedna osoba