Neće biti smanjenja plata i penzija, 100 evra odmah posle vanrednog stanja

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić danas je ponovio da neće biti smanjenja plata u javnom sektoru, kao ni penzija, čak ni ako se desi najgora opcija - da iz ove situacije, koja je izazvana epidemijom virusa korona, izađemo tek krajem maja.

"Ukoliko mi do kraja maja izađemo, a to je najgora opcija, iz cele ove situacije, da se otvorimo u junu, a verujem da će biti i ranije, i u toj opciji, tvrdim - uspećemo", rekao je Vučić za TV Prva. On je preneo da je teška ekonomska situacija, jer su prihodi umanjeni, a rashodi dramatično uvećani, pre svega zbog velikog ulaganja u zaštitnu i zdravstvenu opremu, budući da testovi koštaju oko 20 do 30 miliona evra, dok su cene respiratora "otišle u nebesa". "Vrlo