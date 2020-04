U bolnici “Dr Dragiša Mišović” 300 pacijenata, 46 na respiratoru

RTV pre 4 sata | Tanjug, telegraf.rs, RTS

BEOGRAD - U kovid bolnici “Dr Dragiša Mišović” trenutno se leči oko 300 pacijenata, od toga je 46 na respiratoru, što znači da je njihovo stanje teško, a među pacijentima je i 29-oro dece.

Anestezilog tog bolničkog centra, dr Duška Ignjatović, za Tanjug kaže da su pacijente počeli da primaju 21. marta. Bez obzira što je bolnica puna, ili kako navodi Ignjatović, "imaju pacijente od podruma do poslednjeg sprata", uobičajeni protokoli, kakva je vizita, nisu promenjeni. "Vizita sada traje duže nego obično, ipak su pacijenti u nekoliko objekata, na četiri sprata, od podruma do krova, i naravno da se dolazi do svakog pacijenta, uzimaju se analize,