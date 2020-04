Dr Kon razjasnio zbog čega je pre neki dan bio u panici a danas optimističan po pitanju korone u Srbiji: "Ljudi očekuju supermene, mi smo samo ljudi koji rade svoj posao"

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Epidemiolog dr Predrag Kon rekao je da je merama prevencije epidemija razvučena i da je potrebno oko deset nedelja da se ona smiri. - Ovaj virus pripada respiratornim virusima, a respiratorne infekcije imaju tipične epidemijske procese koji traju šest do osam nedelja, bez mera koje smo mi preuzeli. Sa tim merama se čitava situacija menja. Mi smo namerno to produžili, šest do osam nedelja je uobičajno da smo pustili da se virus širi i da nismo ništa radili. Sobzirom