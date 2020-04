Nove dve žrtve koronavirusa u Hrvatskoj, zaraženo 1.650 osoba

B92 pre 1 sat | Tanjug

U Hrvatskoj je tokom protekla 24 sata potvrđeno 50 novoobolelih osoba i sada ih je ukupno 1.650, a umrlo je još dvoje, pa je preminulih ukupno 25.

Ministar zdravlja Hrvatske Vili Beroš je na konferenciji za novinare rekao da su na respiratoru 34 bolesnika. Ukupno su do sada registrovane 283 osobe koje su prebolele korona virus, što je za 27 više u odnosu na prethodni period. Oporavljenih je ukupno do sada 400 osoba, rekao je Beroš. Direktor Instituta za javno zdravlje Krunoslv Capak je rekao da nemaju više informacija i da ne znaju ko je "uneo” virus u Dom za stare i nemoćne u Splitu. Do sada je, kazao je,