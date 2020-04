I danas pretežno sunčano i toplo, sutra zahlađenje

Glas Zapadne Srbije pre 5 sati

U Srbiji će i danas biti pretežno sunčano i toplo vreme.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 12, na jugoistoku oko 2, najviša dnevna od 23 do 27 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U utorak će se naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pojačanim severozapadnim vetrom, ponegde i lokalnim pljuskovima, iz severnih i zapadnih, do kraja dana proširiti i na ostale krajeve. Na planinama posle podne i uveče kiša će preci u susnežicu i sneg. Tokom noći ka sredi sa severozapada