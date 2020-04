U KC Kragujevac na lečenju 91 zaraženi korona virusom

Pressek pre 5 sati | Pressek

U Kliničkom centru Kragujevac na lečenju je 91 oboleli od COVID 19, što je za 8 više nego tokom jučerašnjeg dana.

U Republici Srbiji je do 15 časova 13. aprila 2020. godine registrovano ukupno 4.054 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 2.646 osoba od kojih je 424 pozitivno. Hospitalizovano je 2.890 pacijenata, na respiratoru je ukupno 138 pacijenata. U poslednja 24 časa preminulo je 5 osoba, tri osobe muškog i dve osobe ženskog pola, prosečne starosti 76 godina. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 85. Do 15 časova u