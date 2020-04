Uhapšen direktor Gerontološkog centra u Nišu

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su M.S. (47) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo protiv zdravlja ljudi u vezi sa krivičnim delom prenošenje zarazne bolesti, saopštio je MUP.

Sumnja se da on, kao ovlašćeno lice Gerontološkog centra u Nišu, nije preduzeo sve neophodne mere i radnje kako bi sprečio širenje zarazne bolesti COVID-19, usled čega je u ovoj ustanovi zaraženo 135 korisnika usluga i četvoro zaposlenih, dodaje se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Nišu.