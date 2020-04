Zlatiborski okrug: Jedan pacijent preminuo, jedan izlečen

B92 pre 21 minut | Tanjug

Od poslednjeg izveštaja na području Zlatiborskog okruga prijavljen je još jedan slučaj zaraze koronavirusom, a jedan čovek je preminuo.

Jedan pacijent je izlečen, Preminuo je muškarac iz Prijepolja, starosti 65 godina, koji je imao pridružena hronična oboljenja. Od početka epidemije do danas na području Zlatiborskog okruga testirano je ukupno 440 osoba i potvrđena su ukupno 54 slučaja infekcije virusom korona. Do sada su u Zlatiborskom okrugu ukupno tri pacijenta izlečena od virusa Kovid-19, a pet osoba je preminulo od posledica infekcije virusom. Od poslednjeg izveštaja do danas, testirano je još