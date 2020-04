Tramp: Ja sam predsednik SAD, imam apsolutnu moć

Dnevnik pre 55 minuta | Tanjug

"Kada je neko predsednik SAD, on ima apsolutnu moć", rekao je Tramp i naglasio da je ta činjenica poznata i guvrenerima, navodi AP.

VAŠINGTON: Na redovnoj dnevnoj konferenciji za medije povodom epidemije korona virusa, američki predsednik Donald Tramp izazvao je burne reakcije rekavši da će on, a ne guverneri država, doneti konačnu odluku o tome do kada će SAD biti "zaključane". "Kada je neko predsednik SAD, on ima apsolutnu moć", rekao je Tramp i naglasio da je ta činjenica poznata i guvrenerima, navodi AP. Istakao je da je administracija veoma blizu završetka plana za otvaranje zemlje, što će