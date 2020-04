Kon otkrio zastrašujuće podatake: Koronavirus mnogo aktivniji na jugu Srbije, nego u Vojvodini, razlika je drastična!

Kurir pre 5 sati

Epidemilog Predrag Kon rekao je da je korona virus daleko aktivniji na jugu Srbije, na području Ćuprije, Paraćina, Aleksinca, Niša, Prokuplja i Leskovca, nego u ostalim krajevima.

"Na tom području se otkriva veći procenat pozitivnih nalaza testiranih lica, dok se u Vojvodini potpuno smiruje situacija", rekao je Kon na konferenciji za medije u Palati Srbije, održanoj bez novinara. Naveo je da je u Vojvodini je prisustvo virusa ispod 10 odsto od ukupnog broja testiranih, dok u području od Ćuprije do Leskovca ide i do 50 odsto testiranih. "To direktno pokazuje da je aktivnost virusa veća", reako je on. Po rečima Kona, oboljevanje korisnika