Danas hladno sa kišom, uveče razvedravanje

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji se danas očekuje naoblačenje i zahlađenje sa kišom, a uveče će se razvedriti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na planinama su posle podne i uveče mogući susnežica i sneg. Duvaće umeren i jak, kratkotrajno i sa udarima olujne jačine, severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od šest do 12, a najviša dnevna biće od 10 do 15 stepeni. U Beogradu će danas takođe biti oblačno i osetno hladnije, povremeno sa kišom. Pre podne su mogući i kratkotrajni pljuskovi. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura će ujutru i sredinom dana biti od 10 do