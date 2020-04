U Srbiji ujutro mraz, tokom dana do 15 stepeni

Novi magazin pre 36 minuta | Beta

U Srbiji će sutra ujutro biti hladno, u većini mesta sa slabim prizemnim mrazom koji će negde biti i na dva metara iznad površine tla, dok će tokom dana biti pretežno sunčano s temperaturom oko ili malo ispod proseka, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus dva do četiri stepena Celzijusa, najviša dnevna od 12 do 15 stepeni. U Beogradu će sutra ujutro biti hladno, na širem području sa slabim mrazom, a tokom dana pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od minus jedan do dva stepena, a najviša dnevna oko 14 stepeni Celzijusa. U Srbiji će do kraja nedelje biti pretežno