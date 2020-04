Drugi smrtni slučaj u Prijepolju: Korona u Zlatiborskom okrugu do sad odnela pet života

RINA pre 5 sati

Užice – Na teritoriji Zlatiborskog okruga testirano je još 12 osoba od čega je jedna pozitivna na korona virus, a radi se o pacijentu iz Požege.

Od početka epidemije do danas testirano je 440 osoba, a ukupno je potvrđeno 54 slučaja infekcije novim korona virusom (COVID-19) i to: Užice – 14, Prijepolje – 9, Bajina Bašta – 9, Nova Varoš – 6, Priboj – 5, Požega – 4, Sjenica – 3, Čajetina – 2 i Arilje - 2. Još jedan pacijent (osoba iz Užica) je oporavljen i otpušten kući. Od ukupnog broja potvrđenih do sada je oporavljeno tri osobe. Na žalost, imamo još jedan smrtni slučaj od posledica infekcije novim korona