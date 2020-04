Dve novoobolele osobe u srpskim sredinama na Kosovu, dva pacijenta izlečena

Blic pre 3 sata | Tanjug

Dve novoobolele osobe i dve izlečene, najnoviji je izveštaj iz većinski srpskih sredina na KiM.

Ukupno je obolela 51 osoba, izlečena su 3 lica, a do sada su preminule 2 osobe. Novi oboleli su u Zvečanu i Zubinom Potoku, a dva izlečena lica su u Kosovskoj Mitrovici. Svakodnevno se radi na utvrđivanju kontakata svih zaraženih lica kako bi bila blagovremeno testirana. Od sutra će odlukom privremenih institucija u Prištini žitelji Kosova i Metohije stariji od 16 godina moći da se kreću samo 90 minuta u toku dana i to od 7 ujutro do 22:30 časova, u utvrđenim