Sutra do 22 stepena, za vikend oblačno

BEOGRAD: U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, mestimicno sa slabim mrazem, a u toku dana pretežno sunčano i toplije s najvišom temperaturom do 22 stepena.

Najniža temperatura biće od -3 do 5, a najviša od 19 do 22 stepena, saopštio je RHMZ. U Beogradu će ujutro biti hladno sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana sunčano i toplije. Najniža temperatura od 1 do 4, a najviša oko 20 stepeni. Prema izlgedima za narednih sedam dana, do kraja sedmice toplije. U petak ujutro i pre podne malo do umereno oblačno, a posle podne sunčano. Za dane vikenda promenljivo oblačno, u subotu suvo s dužim sunčanim intervalima, a u nedelju