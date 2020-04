33 obolelih u privatnom domu za stare u Novom Selu, i oni prebačeni u KC Niš

Južne vesti pre 3 sata | A. S. Južne vesti, RTS

Testovi su pokazali da je privatnom Domu za stare “Eskulap” u Novom Selu 30 korisnika i troje zaposlenih zaraženo koronavirusom, rekao je epidemiolog Branislav Tiodrović i svi će oni biti prebačeni u Klinički centar Niš. Zaraženih ima i u domovima u Blacu i Kulini i to će, kako je rekao Tiodorović, biti najveći problem za smeštaj, jer su to lica koja zahtevaju posebnu pažnju. Iako su jug i jugoistok predstavljeni kao novo žarište, epidemiolog Tiodorović kaže da to