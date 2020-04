Jutarnji mraz, pa sunce: Danas do 15 stepeni, do kraja nedelje sunčano

Kurir pre 2 sata

Danas će jutro biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano sa temperaturom oko i malo ispod proseka.

Jutro u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a slab mraz se ponegde očekuje i na 2 metra visine. Tokom dana pretežno sunčano sa temperaturom oko i malo ispod proseka. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4 stepena, najvisa dnevna od 12 do 15 stepeni. Do kraja nedelje pretežno sunčano i osetno toplije sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 20 do 25 stepeni, samo još u četvrtak ujutro sveže, ponegde sa slabim mrazem. Od