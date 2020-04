Kon o mesec dana borbe sa koronom: Uspeli smo da održimo zdravstveni sistem, situacija u Nišu poremetila sve

Kurir pre 2 sata

Vanredno stanje, uvedeno pre mesec dana zbog epidemije korona virusa u Srbiji, omogućilo je da zdravstveni sistem zemlje opstane, kaže epidemiolog Predrag Kon.

On u razgovoru za Tanjug, tačno mesec dana po uvođenju vanrednog stanja u našoj zemlji, kaže da je ta odluka, doneta istovremeno sa proglašenjem pandemije u svetu, održala zdravstveni sistem, iako je, kako kaže, "sve prenapregnuto". "Uspeli smo da sprečimo nagli porast obolevanja i obezbedili opstanak zdravstvenog sistema, to je najznačajnije što smo uradili", kazao je Kon. On dodaje da danas ne bismo mogli da kažemo da je zdravstveni sistem opstao da na vreme nije