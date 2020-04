Kurc: Virus će nas još mesecima pratiti

RTV pre 2 sata | Tanjug

BEČ - Austrijski kancelar Sebastijan Kurc upozorio je građane da će korona virus Austrijance pratiti još mesecima. Upozorio je, u izjavi za javni servis ORF, da je, ako dođe do promene brojki u negativnom smeru, moguće da se ograničenja, koja su od juče popuštena, vrate na restriktivniji nivo.

Kurc je ukazao da će se velikom pažnjom pratiti broj hospitalizovanih, kao i broj novih infekcija, ali i faktor reprodukcije virusa, koji mora biti ispod 1. "Ako te brojke pogledamo aktuelno, onda je to veoma pozitivan broj. Međutim čim se to bude promenilo pokrenućemo alarm. Jedno je jasno virus će nas mesecima pratiti i moguće je da ćemo morati ponovo uvesti ograničenja", kazao je on, navodeći kao primer druge zemlje kao što je Singapur, gde je bilo jednog koraka