Kurc: Virus će nas mesecima pratiti

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc upozorio je građane da će koronavirus Austrijance pratiti još mesecima.

Upozorio je, u izjavi za javni servis ORF, da je, ako dođe do promene brojki u negativnom smeru, moguće da se ograničenja, koja su od juče popuštena, vrate na restriktivniji nivo. Kurc je ukazao da će se velikom pažnjom pratiti broj hospitalizovanih, kao i broj novih infekcija, ali i faktor reprodukcije virusa, koji mora biti ispod 1. – Ako te brojke pogledamo aktuelno, onda je to veoma pozitivan broj. Međutim čim se to bude promenilo pokrenućemo alarm. Jedno je