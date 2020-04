Nišlija pljačkao apoteke u Kragujevcu

B92 pre 59 minuta | Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili M. M. (40) iz Niša, zbog sumnje da je pljačkao apoteke u Kragujevcu.

Sumnja se da je on tokom aprila ove godine u Kragujevcu maskiran ušao u tri apoteke i, uz pretnju nožem, od radnica oduzimao novac od pazara. Policija je kod osumnjičenog pronašla nož za koji se sumnja da je koristio prilikom razbojništva, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.