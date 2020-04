Završena rekonstrukcija deonice od Batrovaca do Kuzmina

B92 pre 5 sati | Tanjug

Beograd -- Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da je završena rekonstrukcija autoputa od Kuzmina do Batrovaca, to jest do granice sa Hrvatskom.

"Svi veliki infrastrukturni projekti u Srbiji se realizuju i u vreme epidemije virusa korona i danas se u zemlji gradi oko 520 kilometara puteva i pruga, na kojima je trenutno angažovano 2.600 radnika na koje sam veoma ponosna", rekla je Mihajlović. Navela je da je vrednost tih projekata 2,6 milijardi evra. Ona je, gostujući na RTS, istakla da se radovi izvode na nekoliko novih autoputeva, kao i u železničkom saobraćaju, saopštilo je ministarstvo. "Grade se