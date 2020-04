Oglasio se Gazprom! Evo šta Rusi kažu o ispunjavanju obaveza prema Crvenoj zvezdi u doba pandemije korona virusa!

Blic sport pre 2 sata | Veljko Ivanović

Član Izvršnog odbora "Gazprom njefta" Aleksandar Dibalj izjavio je da kompanija nastavlja da ispunjava svoje obaveze prema sponzorskom ugovoru sa Crvenom zvezdom.

Pojedine glasine da je došlo do poteškoća u toj saradnji - neistinite su, a kao što je to istakao i izvršni direktor crveno-belih, , i Dibalj je naglasio da se sve odvija kako ugovor predviđa: „Odnosi između naše kompanije i kluba imaju dugoročni karakter i Gasprom njeft namerava da ih razvija i u budućnosti. Danas su kod svih teška vremena, i upravo se u takvim trenucima partnerstvo testira", istakao je on. Podsetimo, od početka aprila ta kompanija takođe pruža