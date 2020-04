B92 pre 2 minuta | Tanjug

Imunolog Srdja Janković ocenio je večeras da je epidemija u punom jeku i da je možda prelomni trenutak kada stvari mogu da krenu ka dobrom.

Kako navodi, takvi nagoveštaji postoje, ali da sve što je dobro urađeno može da se poništi ako se ne sprovode protivepidemijske mere. "Nalazimo se u nezgodnom trenutku, dolazi malo i do zamora, želimo pobedu i prve naznake pobede smo svi spremni, i stručnjaci, zvaničnici, građani, svi da dočekamo oberučke i da kažemo pobedili smo, a to je najopasnije", rekao je Janković za Radio televiziju Srbije na pitanje o ublažavanju mera. On je naglasio da se "prerano