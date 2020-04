Šarčević: Neće biti povratka u škole do kraja školske godine

Beta pre 26 minuta

Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da do kraja školske godine neće biti povratka u škole za proces redovne nastave i najavio je izmenu Pravilnika za ocenjivanje.

"Raspust počinje krajem maja, kada se završava redovna nastava, a koja je ovaj put, tokom vanrednog stanja, bila onlajn", naveo je Šarčević za dnevne novine "Blic".

Prema njegovim rečima, biće izmenenjen Pravilnik za ocenjivanje jer sada ne postoji tromesečje, kao ni dosadašnji vid završnog ispita.

"Oko ovog pitanja se prepliću različiti interesi počev od onog da ne bude završnog ispita, odnosno male mature. To je najlakši scenario, koji međutim, ne bi bio i najpošteniji jer bi to značilo da će pojedine škole upisati đaci koji, inače, ne bi mogli da ih upišu, čime bi ostali uskraćeni oni koji bi uspešnije položili ispite i upisali željene škole", kazao je on.

Šarčević je dodao da će za dve do tri nedelje to ministarstvo predstaviti model, koji će odgovarati epidemiološkoj situaciji u Srbiji, ali i biti u skladu sa zaključkom i scenarijem koji će se primenjivati u Evropi za završni ispit.

Ministar prosvete je danas izjavio i da očekuje da se utvrdi odgovornost nadležnih u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja posle emitovanja lekcije iz geografije za učenike šestog razreda u kojoj je navedeno da je program i cilj NATO da "rešava sporove među zaraćenim stranama".

Navodeći da je u nadležnosti zavoda da prati nastavu i rad sa savetnicima, ministar je dodao da i recenzenti koji rade na sadržaju udžbenika moraju da obrate pažnju na "svaku rečenicu koja može da izazove polemike koje nisu u skladu sa politikom koju vodi Srbija kao i narušavanju teritorijalnog integriteta".

Iz ministarstva su naveli i da "kontinuirano rade na unapređenu i proveri sadržaja udžbenika kako bi se iznosila tačnost podataka" i dodali da će ti biti zadatak "i u narednom periodu".

Sporna lekcija iz geografije za šesti razred pod nazivom "Integracioni procesi" emitovana je 8. aprila.

(Beta, 04.17.2020)