Vreme sutra sunčano i veoma toplo

Danas pre 2 sata | Piše: FoNet

Vreme u Srbiji sutra će biti sunčano i veoma toplo, ponegde uz moguću malu i umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab, promenljiv vetar.

Jutarnja temperatura kretaće se od četiri do 12, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. U Beogradu će sutra takodje biti preovladjivaće sunčano i veoma toplo vreme, povremeno uz malu i umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura biće oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni. U nedelju će biti promenljivo oblačno i toplo, u drugom delu dana mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima, grmljavinom i pojačanim severnim vetrom i to najpre u Vojvodini. Naredni dani biće