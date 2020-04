Divni sunčani dani za Uskrs, a od ponedeljka promena vremena

Mondo pre 1 sat | mondo.rs

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, s najvišom temperaturom do 26 stepeni. Samo je ujutro po kotlinama i duž rečnih tokova ponegde moguća kratkotrajna magla, saopštio je RHZS. Vetar će biti slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od tri do 10, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 10, najvisa dnevna oko 25 stepeni. Za dane vikenda će