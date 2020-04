U Njujorku broj preminulih od korone porastao za 630

Politika pre 24 minuta

Broj preminulih od koronavirusa u Njujorku porastao je za 630, što je povećanje u odnosu na prethodni dan, kada je iznosio 606 izjavio je danas guverner te američke savezne države Endru Kuomo.

Prema njegovim rečima, broj hospitalizovanih iznosi 17.316 i u blagom je padu u odnosu na prethodni dan kada je iznosio 17.735, ali je to i dalje visok broj, preneo je Rojters. Kuomo je rekao da mu je potrebna federalna pomoć kako bi pojačao testiranje na koronavirus i ponovo pokrenuo ekonomiju, prenosi Tanjug. Odgovarajući na kritike američkog predsednika Donalda Trampa vezane za zahteve za federalnom pomoći, on je rekao da ukoliko on sedi kod kuće i gleda