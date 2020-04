U Srbiji počeo najduži policijski čas

Politika pre 1 minut

U Srbiji je u 17 sati počeo najduži policijski čas od uvođenja vanrednog stanja, koji će trajati do utorka u 05.00 časova ujutru, ukupno 84 sata.

Tako će najduža zabrana kretanja, kao mera u borbi protiv epidemije virusa korona, trajati tokom vaskršnjih praznika, u subotu, nedelju na sam dan Vaskrsa, i drugog dana, u ponedeljak, prenosi Tanjug. Prethodno su građani stariji od 65 godina, obavili kupovinu jutros od četiri do sedam sati, u više od 4.400 maloprodajnih objekata i radnji širom Srbije, a za njima i ostali građani, za koje su radnje danas bile otvorene nešto duže nego do sada, do 16 sati.