Novi slučaj oboljenja u Priboju i Novoj Varoši

PP media pre 39 minuta

Iz Zavoda za Javno zdravlje Užice podaci da je od poslednjeg izveštaja do danas testirano je još 60 osoba sa područja Zlatiborskog okruga d kojih je šest pozitivno na novi korona virus: tri u Užicu i po jedna u Bajinoj Bašti, Novoj Varoši i Priboju. Od početka epidemije do danas testirano je 568 osoba a ukupno je potvrđen 71 slučaj infekcije novimkorona virusom i to: Užice – 20, Bajina Bašta – 11, Prijepolje – 9, Nova Varoš – 7, Arilje – 6, Požega – 6, Priboj – 6,