Do osam godina zatvora onima koji krše samoizolaciju u Albaniji

Radio 021 pre 2 sata | Tanjug

Albanski parlament usvojio je izmene krivičnog zakona tako da svakome zaraženom virusom korona ko prekrši samoizolaciju ili karantin preti zatvorska kazna do osam godina zatvora.

Prema novom zakonu, svaka zaražena osoba koja kršeći ta pravila zarazi druge, namerno ili slučajno, biće osuđena na dve do osam godina zatvorske kazne, ako je to izazvalo štetu drugima, uključujući smrt. "Ove mere se preduzimaju jer nameravamo da smanjimo mere karantina. Dobijamo bitku na polju zdravstva, a pobedićemo i na polju ekonomije", rekao je premijer Edi Rama obrazlažući izmene. On je osobe koje krše izolaciju uporedio sa onima koji nose bombu. On je rekao