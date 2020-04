Italijani se zahvalili Đokoviću: Nole, Italija na srpskom

Sportski žurnal pre 3 sata

Ugledni italijanski list "Tutosport" zahvalio je srpskom teniseru Novaku Đokoviću, koji je pre nekoliko dana uplatio veliku donaciju za bolnicu u Bergamu, gradu koji je najviše pogođen korona virusom. Novakov gest oduševio je glavnog urednika Ksavijera Jakobelija, rodom iz Bergama, koji u autorskom tekstu sa naslovom "Nole, Italija na srpskom" odaje priznanje najboljem teniseru sveta. - Ne zanima me ako znate, osim ako to može pomoći do drugih potencijalnih