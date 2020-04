"Obuzdali smo situaciju u Nišu, posle Uskrsa ćemo nadam se otpustiti 400 pacijenata" VIDEO

B92 pre 3 sata | B92

Ministar Branislav Nedimović rekao je da je eskalacija koronavirusa u Nišu stavljena pod kontrolu i da se nada da će posle Uskrsa biti otpušteno 400 pacijenata.

On je za televiziju Prva rekao da što se tiče Niša situacija pod kontrolom, ali to ne znači da je kraj. Nedimović, koji se javio iz Niša rekao je da očekuje da pacijente iz Gerontološkog centra u tom gradu biti otpušteni, ali moraju u izolaciju. "Od svih 36 pacijenata koji su u bolnici juče je poslednjih 12 pušteno kući koji su ozdravili", rekao je Nedimović. Nedimović je rekao da je epidemiološka sitaucija obuzdana u Nišu. "Ja očekujem da ćemo do kraja sledeće