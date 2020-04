"Tajms of Izrael": SAD, NATO i Izrael znali za virus još 2019.

Blic pre 5 sati | Tanjug

Američke obaveštajne službe su još u drugoj nedelji novembra 2019. obavestile Belu kuću, NATO i Izrael da je u Kini došlo do pojave novog korona virusa i da postoji opasnost od njegovog širenja, piše "Tajms of Izrael". Američka obaveštajna služba je do tih podataka došla praćenjem kinsekih internih kanala komunikacije, koji su nagoveštavali da postoji opasnost od izbijanja epidemije pre nego što je sa tim bila upoznata javnost, navodi izraelski list. Američka