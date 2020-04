Uživo korona u Srbiji: Dobre vesti, iz hale Čair otpušten 21 pacijent! Pogledajte šta se dešavalo noćas u BG! (kurir TV)

Kurir pre 1 sat

SRBIJA - Do petka u 15 časova u Srbiji su registrovane još 372 osobe pozitivne na virus korona, ukupno 5.690 potvrđenih, a još sedam osoba je preminulo, ukupno 110, saopštio je epidemiolog Predrag Kon. On je, na pres konferenciji, rekao da je u poslednja 24 sata testirano 3.094 osobe, od kojih je 372 bilo pozitivno. Hospitalizovano je 3.765 pacijenata, a na respiratoru je njih 122. Do danas u 15 sati testirano je ukupno 32.566 osoba. U poslednja 24 sata preminulo