U Srbiji u toku najduži policijski čas, evo kada možete da prošetate psa

U Srbiji je u toku najduži policijski čas od uvođenja vanrednog stanja, koji će trajati do utorka u 05.00 časova ujutru, ukupno 84 sata. Vlasnici pasa, ipak, mogu u tačno određeno vreme da prošetaju svoje ljubimce Tokom zabrane kretanja dozvoljeno je izvođenje kućnih ljubimaca dva puta dnevno - pre podne od osam do 10 sati i uveče od 23 časa do jedan sat posle ponoći, po 20 minuta i najdalje 200 metara od mesta prebivališta. Svi ostali moraće da ostanu u kućama do